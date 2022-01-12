Причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского стал инсульт

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, скончался от инсульта, говорится в сообщении телеграм-канала радиостанции "Вести ФМ".

"Все произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным - инсульт", - уточняется в сообщении.

Ранее о смерти Зеленского ночью сообщил его коллега, заместитель телеканала "Россия - Культура" Александр Ефимович. "Вечная память... На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", - написал Ефимович в своем фейсбуке.

Зеленский был ведущим на нескольких телеканалах холдинга ВГТРК. В разное время он работал на "России 24", вел информационную программу "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на "России 1". В последние годы работал на канале "Россия-Культура".