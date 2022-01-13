Здание томского отделения "Единой России" эвакуировали из-за сообщения о минировании

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Томское региональное отделение "Единой России" получило сообщение о минировании своего здания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе отделения партии в четверг.

"Получили по электронной почте сообщение о том, что якобы наше здание заминировано. Эвакуировалось около 20 человек. В настоящее время в здании работают кинологи", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что эвакуированные сотрудники отделения укрылись от мороза в здании администрации Томской области.

В здании, где находится отделение партии, также располагаются отделение "Росбанка", союз детских организаций Томской области "Чудо", региональное отделение российских студотрядов и информационный центр по атомной энергии.

Местное отделение "Единой России" уже получало аналогичное сообщение в апреле 2021 года, но бомбы в здании не оказалось.