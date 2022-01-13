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В Краснодаре возбудили дело о халатности после нападений собак на жителей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следственный отдел по Западному округу Краснодара возбудил уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) в отношении сотрудников Управления коммунального хозяйства и благоустройства города после нападения бродячих собак на местных жителей.

На сайте СКР по Краснодарскому краю сообщается, что, по данным следствия, должностные лица не приняли мер для отлова собак и регулирования их численности.

Прокуратура Краснодарского края в октябре 2021 года сообщала о начале проверки после нападения бездомной собаки на ребенка вблизи средней школы № 73 в Краснодаре.

Кроме того, как сообщали местные СМИ, в конце ноября в районе парка "Краснодар" собаки напали на 11-летнюю школьницу. Животных прогнали очевидцы.

Краснодар

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