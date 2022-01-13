Конституционный суд РФ вступился за контрактников, которым ошибочно начислили зарплату

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ запретил перекладывать ответственность на военнослужащих-контрактников за ошибки при начислении им выплат при отсутствии доказанного факта недобросовестности с их стороны. Постановление опубликовано на сайте суда в четверг, сообщает пресс-служба КС.

Поводом к проверке конституционности пункта 1 статьи 1102 и подпункта 3 статьи 1109 Гражданского кодекса РФ стали жалобы военнослужащих-контрактников Андрея Кузьмина и Гасанхана Умарсаидова.

Служивший в Каспийске Умарсаидов и отслуживший в Красноярске и Новосибирской области Кузьмин, по мнению Министерства обороны, получили лишние надбавки к окладу. Военнослужащие утверждают, что неверное начисление надбавок случилось не по их вине, а из-за ошибок при внесении информации в автоматизированную систему ресурсного обеспечения "Алушта", при этом все выплаты осуществлялись согласно приказам их командиров.

Суды же сочли, что выплаченные незаконно средства нельзя отнести к денежному довольствию и приравнять к не подлежащей возврату зарплате. Таким образом, с Умарсаидова суды взыскали около 115 тыс. рублей, а с Кузьмина - более 420 тыс. рублей. Заявители считают, что оспариваемые нормы порождают неоднородную правоприменительную практику.

КС подчеркнул, что все перечисленные в законе "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" ежемесячные надбавки включаются в состав денежного довольствия контрактника, и это по правовой природе сопоставимо с зарплатой.

Соблюдение же законодательства при начислении и выплате довольствия обеспечивает командир подразделения. И хотя военнослужащие могут знакомиться с соответствующими актами, на них нельзя возлагать ответственность за правильность начисления и выплаты средств. В связи с этим, если командир издал приказ об излишних выплатах, сам военнослужащий не должен нести неблагоприятные правовые последствия, связанные с ненадлежащим расходованием средств.

В таких вопросах суды должны исследовать все обстоятельства дела, указал КС, так как нельзя считать свидетельством недобросовестности военнослужащего один лишь факт, что он не сообщил командиру об отсутствии оснований (о которых он может и не знать) для начисления выплат.

Конституционный суд полагает, что оспариваемые нормы соответствуют Основному закону, так как, при отсутствии недобросовестности со стороны военнослужащего и выявленной счетной ошибки не предполагают взыскания денег.

Иное приводило бы к переложению на контрактника ответственности за действия других воинских должностных лиц и не только противоречило бы принципу справедливости, но и ущемляло права военнослужащих, подчеркнул КС.

Дела заявителей должны быть пересмотрены.