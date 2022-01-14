"Приора" сбила мать с двумя детьми на трассе в Ингушетии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полицейские Ингушетии выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которой пострадали мать и двое несовершеннолетних детей, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы республиканского МВД.

"Женщина и двое несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП в Малгобеке", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил агентству информированный источник, инцидент произошел на дороге перед прокуратурой. Мать с двумя детьми переходила трассу в оживленном месте, увидев их, легковой автомобиль ВАЗ-2114 сбавил скорость и остановился, чтоб уступить дорогу пешеходам. В это время ехавшая сзади "Приора", объехав легковушку, сбила женщину и несовершеннолетних. Очевидцы на своих машинах отвезли пострадавших в центральную больницу Малгобека.

Дорожные полицейские выясняют обстоятельства аварии, изъяты записи видеонаблюдения в одном из зданий госучреждения города.