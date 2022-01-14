Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:38Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

"Приора" сбила мать с двумя детьми на трассе в Ингушетии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полицейские Ингушетии выясняют обстоятельства автоаварии, в результате которой пострадали мать и двое несовершеннолетних детей, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы республиканского МВД.

"Женщина и двое несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП в Малгобеке", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил агентству информированный источник, инцидент произошел на дороге перед прокуратурой. Мать с двумя детьми переходила трассу в оживленном месте, увидев их, легковой автомобиль ВАЗ-2114 сбавил скорость и остановился, чтоб уступить дорогу пешеходам. В это время ехавшая сзади "Приора", объехав легковушку, сбила женщину и несовершеннолетних. Очевидцы на своих машинах отвезли пострадавших в центральную больницу Малгобека.

Дорожные полицейские выясняют обстоятельства аварии, изъяты записи видеонаблюдения в одном из зданий госучреждения города.

Ингушетия

Новости

Что произошло за день: четверг, 13 января

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Суд не стал смягчать сроки башкирским экс-полицейским за изнасилование коллеги

Пандемия коронавируса

Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах

Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах
Пандемия коронавируса

Миронов допустил, что Дума не станет рассматривать законопроект о QR-кодах

Первые самолеты с десантниками вылетели из Алма-Аты в Ивановскую область

Шойгу объявил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });