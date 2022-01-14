Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Обыски проходят в департаменте архитектуры Томска

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов работают в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска, сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на исполняющего обязанности главы департамента Сергея Чикова.

"Действительно, компетентные органы затребовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства документы, связанные с деятельностью одной из коммерческих компаний Томска", - приводит пресс-служба слова Чикова.

Он отметил, что департамент не может предоставить более подробную информацию, "так как это является компетенцией других структур".

Чиков подчеркнул, что сейчас департамент и все его сотрудники работают в штатном режиме.

Томск

Новости

В России за сутки выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19

В войсках Восточного военного округа начали внезапную проверку боеготовности

В войсках Восточного военного округа начали внезапную проверку боеготовности
Пандемия коронавируса

Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах

Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах

В Алтайском крае завели уголовное дело из-за инцидента с легкомоторным самолетом

Облсуд счел законным прекращение дела экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Двое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае

Двое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае

Что случилось этой ночью: пятница, 14 января

Опрос показал, что россияне не ждут улучшения жизни после пандемии

Что произошло за день: четверг, 13 января

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });