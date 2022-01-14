Обыски проходят в департаменте архитектуры Томска

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов работают в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска, сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на исполняющего обязанности главы департамента Сергея Чикова.

"Действительно, компетентные органы затребовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства документы, связанные с деятельностью одной из коммерческих компаний Томска", - приводит пресс-служба слова Чикова.

Он отметил, что департамент не может предоставить более подробную информацию, "так как это является компетенцией других структур".

Чиков подчеркнул, что сейчас департамент и все его сотрудники работают в штатном режиме.