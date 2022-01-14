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Полиция вычислила пензенского тракториста, катавшего сноубордиста на веревке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пензенская полиция разыскала тракториста, который на распространенном в интернете видео катал за веревку сноубордиста, сообщает пресс-служба ГУВД по региону.

"В ходе мониторинга был выявлен видеоматериал, в котором гражданин, используя веревку, привязанную к трактору, катался на сноуборде. По данному факту проведена проверка, в ходе которой установлен водитель транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за нарушение правил перевозки пассажиров мужчина 1960 года рождения привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

На выложенном в интернете видео трактор катает сноубордиста по заснеженной проселочной дороге.

Пензенская область

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