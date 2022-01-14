Молочную продукцию с кишечной палочкой поставляли в школы и детсады Оренбуржья

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Молочная продукция с бактериями поступала в образовательные организации и дошкольные учреждения Оренбургской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону в пятницу.

По ее данным, в октябре 2021 года сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и УФСБ пресекли поставку контрафакта в школы и детские сады региона.

Правоохранители установили, что один из поставщиков питания закупал молочную продукцию качеством ниже, чем было предусмотрено контрактом, однако она поставлялась под видом товаров, отвечающих требованиям.

"Руководители учреждений были введены заблуждение относительно предмета поставок", - отмечает полиция.

Экспертиза показала, что образцы молочных продуктов, в том числе сливочного масла, являются небезопасными для детей, поскольку не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям.

"Во всех образцах обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также являются фальсифицированными в связи с подменой в жировой фазе продуктов молочных жиров жирами растительного происхождения", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали одного из участников группы, которая имеет отношение к руководству организации, закупающей спреды (продукты, в которых смешано несколько видов жиров: животный и растительный).

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ленинский районный суд Оренбурга избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, отмечает УМВД.

Полиция устанавливает других участников группы.

В октябре прошлого года администрация Оренбурга сообщила, что в трех школах и пяти детских садах города работали представители правоохранительных структур, которые, по предварительным данным, проверяли работу комбинатов школьного питания.

После этого власти города направляли образовательным организациям письма с указанием провести внеплановые проверки качества питания в пищеблоках и столовых оренбургских школ и детских садов, привлечь родителей в состав комиссий по общественному контролю.

Также всем учреждениям образования было указано запросить в комбинатах школьного питания подтверждения соответствия, безопасности и проверки качества производимой продукции.