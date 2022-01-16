Три человека погибли при столкновении BMW с грузовиком под Воронежем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами автоаварии на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, пострадал пятилетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, около 19:40 водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении Москвы, допустил столкновение с автомобилем МАН, который в тот момент разворачивался.

В ведомстве уточнили, что все погибшие ехали в BMW: водитель и два его пассажира (мужчина и женщина). Кроме того, в результате аварии пострадала пятилетняя девочка.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.