ЦБ удовлетворил больше половины жалоб на внесение финансистов в "черный список"

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В 2021 году Банк России получил 357 жалоб от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с тем, что их деловая репутация или квалификация признаны не соответствующими установленным требованиям. Специальная комиссия ЦБ, удовлетворила 197 жалоб (или 55%), следует из материалов регулятора.

В 2020 году в комиссию поступили 177 жалоб, из них 87 жалоб удовлетворены (около 49%).

Наибольший удельный вес в общем количестве жалоб, поступивших в 2021 году, составляли жалобы руководителей филиалов (78 жалоб), специальных должностных лиц по ПОД/ФТ/ФРОМУ (58 жалоб), членов совета директоров (39 жалоб), лиц, осуществлявших функции единоличных исполнительных органов финансовых организаций (34 жалобы), крупных владельцев (30 жалоб).

С начала работы комиссии 28 января 2018 года от финансистов поступили 1089 жалоб, из которых были удовлетворена половина - 523 обращений. 756 жалоб были связаны с работой кредитных организаций, 333 жалобы - с деятельностью некредитных финансовых организаций (213 жалоб о страховых компаниях, 49 - о микрофинансовых организациях), 29 - об управляющих компаниях, шесть - о негосударственных пенсионных фондах).

28 января 2018 года вступил в силу закон №281, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. Лиц, не соответствующим требованиям к деловой репутации, ЦБ включает в "черный список", который не дает права в дальнейшем входить в совет директоров или топ-менеджмент финансовых организаций.

Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или подпали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить в совет директоров или топ-менеджмент финансовых организаций, а также приобретать крупные пакеты в финансовых организациях. Включение в "черный список" можно оспорить.

По действующему законодательству деловая репутация может быть восстановлена, если должностное лицо предоставило доказательства непричастности к совершению действий (бездействию), повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителе из соответствующей базы данных.