Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 334 005 099+3 108 018

Пьяного водителя задержали в Оренбуржье со стрельбой

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Оренбургской области инспекторы ДПС применили табельное оружие для задержания пьяного водителя, пытавшегося уйти от погони, сообщила пресс-служба МВД по области в среду.

По данным ведомства, в Тоцком районе сотрудники ДПС заметили на дороге водителя-нарушителя и попытались остановить автомобиль. Мужчина за рулем "ВАЗ-2114" многократные требования полицейских об остановке проигнорировал и продолжил движение, прибавив скорость. Экипаж ДПС начал преследование нарушителя, позднее к погоне присоединились еще два автомобиля ГИБДД из соседних районов.

Как отмечается в сообщении, "правонарушителя преследовали три экипажа ДПС ГИБДД, однако это его не остановило, и он и продолжал движение, создавая аварийные ситуации" на дороге. В итоге полицейским пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить его машину. "После нескольких выстрелов по колесам автомобиль был остановлен, а управлявший им мужчина задержан", - говорится в сообщении.

В результате применения табельного оружия люди не пострадали.

Нарушителем оказался 34-летний житель Новосергиевского района. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого было установлено, что он был пьян.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), ст. 12.2 КоАП РФ (подложные номера), ст. 12.1 КоАП РФ (незарегистрированное транспортное средство).

Автомобиль правонарушителя изъят в рамках проверки.

Оренбургская область МВД

Новости
Пандемия коронавируса

В России выявили 33 889 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

В России выявили 33 889 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки
Массовые протесты в Казахстане

Россия завершила вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Что случилось этой ночью: среда, 19 января

Стоимость экспорта газа РФ впервые с 2008 года превысила экспорт нефтепродуктов

Стоимость экспорта газа РФ впервые с 2008 года превысила экспорт нефтепродуктов

Что произошло за день: вторник, 18 января

Нобелевский лауреат Муратов оштрафован на 4 тыс. руб. за отсутствие маркировки

Угрожавший пассажирам автобуса дагестанец арестован в Москве на два месяца

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

"Молдовагаз" выплатил "Газпрому" лишь треть аванса за январь

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });