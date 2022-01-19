Пьяного водителя задержали в Оренбуржье со стрельбой

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Оренбургской области инспекторы ДПС применили табельное оружие для задержания пьяного водителя, пытавшегося уйти от погони, сообщила пресс-служба МВД по области в среду.

По данным ведомства, в Тоцком районе сотрудники ДПС заметили на дороге водителя-нарушителя и попытались остановить автомобиль. Мужчина за рулем "ВАЗ-2114" многократные требования полицейских об остановке проигнорировал и продолжил движение, прибавив скорость. Экипаж ДПС начал преследование нарушителя, позднее к погоне присоединились еще два автомобиля ГИБДД из соседних районов.

Как отмечается в сообщении, "правонарушителя преследовали три экипажа ДПС ГИБДД, однако это его не остановило, и он и продолжал движение, создавая аварийные ситуации" на дороге. В итоге полицейским пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить его машину. "После нескольких выстрелов по колесам автомобиль был остановлен, а управлявший им мужчина задержан", - говорится в сообщении.

В результате применения табельного оружия люди не пострадали.

Нарушителем оказался 34-летний житель Новосергиевского района. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого было установлено, что он был пьян.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), ст. 12.2 КоАП РФ (подложные номера), ст. 12.1 КоАП РФ (незарегистрированное транспортное средство).

Автомобиль правонарушителя изъят в рамках проверки.