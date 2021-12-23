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Эксперт счел экстремистскими пять роликов из дела уральского экс-схиигумена

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Эксперт-лингвист выявил признаки экстремизма в пяти роликах, фигурирующих в деле Николая Романова (бывшего уральского схимонаха Сергия) и его пресс-секретаря Всеволода Могучева, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Толмачев.

"Согласно предъявленному обвинению (по делу о возбуждении ненависти - ИФ), проведена лингвистическая экспертиза, где эксперт-лингвист сказал, что ролики носят экстремистский характер", - сказал Толмачев, представляющий интересы Могучева.

Он уточнил, что шестой ролик пока находится на экспертизе. В случае если и его признают экстремистским, это также "вменят в объем предъявленного обвинения".

"По мнению стороны защиты, исследование одним лишь лингвистом – неполное. Необходимо привлекать религиоведа", - добавил адвокат.

По его данным, все пять роликов, фигурирующих в деле и прошедших экспертизу, следователи уже показали его подзащитному и попросили дать признательные показания.

"Но Могучев не понимает, в чем он должен признаться, поскольку не считает себя виновным", - отметил Толмачев.

Ранее сообщалось, что Романову и Могучеву, по информации адвокатов, было предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти). Поводом стало несколько роликов, размещенных в интернете. 26 и 27 октября в Екатеринбурге у людей, посещавших монастырь, прошли обыски в рамках данного дела.

Романов был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а 10 сентября прошлого года отлучен от церкви. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где был духовником, однако был задержан в конце декабря прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и статье 330 УК РФ (самоуправство).

30 ноября 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил Романова по данному делу к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Сам он свою вину не признал. Его защита обжаловала приговор.

Могучев, как и Романов, находится под стражей в московском СИЗО.

Сергий Романов схимонах Сергий Среднеуральский монастырь Всеволод Могучев

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