Епархия обжалует отказ в праве на здания Среднеуральского монастыря

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия сообщила, что обжалует решение 17-го арбитражного апелляционного суда (Пермь), который отменил ее право собственности на 14 зданий на территории Среднеуральского монастыря.

"Постановление будет обжаловано в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Уральского округа", - пообещали через пресс-службу юристы епархии.

В епархии отметили, что оформление прав собственности на здания обители - поэтапный процесс, и епархия намерена его продолжать.

Сначала Арбитражный суд Свердловской области признал ее право собственности на здание храма на территории монастыря. Это было в феврале 2021 года, решение суда вступило в силу, отметили в пресс-службе.

"Надлежащее оформление построек монастыря будет осуществляться поэтапно и далее, по мере подготовки необходимой документации", - говорится в сообщении.

На втором этапе епархия намерена пройти процедуру оформления прав собственности на 14 зданий монастыря.

В Среднеуральском женском монастыре в 2020 году несколько месяцев укрывался бывший духовник обители Николай Романов (отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий) с последователями. Романова в конце декабря вывезли из монастыря силовики, перевезли в Москву, и он был арестован по уголовному делу. Его последователей постепенно вывезли из обители, и Екатеринбургская епархия начала оформлять право собственности на монастырские здания. Сергий добивался подключения к судам за право собственности на эту недвижимость, но ему отказали.

В мае Арбитраж Свердловской области признал за епархией право еще на 14 зданий в монастыре. Месяц спустя это решение оспорило региональное управление Росреестра для "устранения технических аспектов порядка проведения учетно-регистрационных действий, установленных действующим законодательством".

29 сентября стало известно, что апелляционная инстанция отменила решение суда по 14 зданиям обители. В мотивировочном решении суд указал, что "лишен возможности признать, что спорные постройки не создают угрозу жизни и здоровью граждан".

По его данным, эксперты считают, что постройки возведены с нарушением строительных норм и правил, не отвечают требованиям пожарной безопасности, а соответствие их правилам безопасности является одним из условий признания права собственности на самовольную постройку, которыми являются здания монастыря. Те же, кто их построил, не пытались их легализовать.

Эти нарушения, связанные с отсутствием разрешения на строительство или ввод, и позволяющие считать здания небезопасными, стали основанием для выселения из монастыря сторонников мятежного схиигумена по решению суда. В день их выселения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что территория монастыря будет закрыта на время проведения экспертизы зданий и что епархия постарается как можно скорее провести все экспертизы и добиться устранения нарушений. Решение суда о закрытии доступа в обитель обжаловала одна из монахинь.