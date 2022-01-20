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TikTok выполнил второе требование российского закона о "приземлении"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Компания TikTok Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре, выполнила уже два требования в рамках так называемого закона о "приземлении" иностранных интернет-компаний, говорится на сайте Роскомнадзора.

По информации ведомства, компания исполнила требование зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН. 18 января она опубликовала электронную форму для обращений российских пользователей.

Ранее компании Apple и Likee разместили свои личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах. Компания Viber, по данным Роскомнадзора, пока разместила только формы для обращений, а Spotify - только личный кабинет.

В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России. В пресс-службе Viber "Интерфаксу" сообщили, что открыли представительство в России, но РКН это пока не подтвердил.

Президент Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Также такие компании должны установить на информационном ресурсе рекомендованного счетчика посещаемости (перечень рекомендованных счетчиков посещаемости размещен на главной странице сайта), а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

TikTok Роскомнадзор Apple Likee Viber Spotify

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