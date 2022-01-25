Повар томской школы-интерната осужден за заражение 34 детей псевдотуберкулезом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Бакчарский районный суд Томской области признал виновным 47-летнего повара Крыловской школы-интерната в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и приговорил его к ограничению свободы на один год, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник.

Суд установил, что в январе-феврале 2021 года мужчина не провел обработку помещений склада и столовой от крыс, что привело к появлению и размножению грызунов.

"Кроме того, он не обеспечил правильное хранение и обработку продуктов питания, употребление которых воспитанниками образовательного учреждения повлекло заражение 34 детей псевдотуберкулезом", - говорится в пресс-релизе.

Повару предъявили обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Суд также запретил мужчине совершать определенные действия.