В войсках ЗВО началась плановая проверка уровня боевой подготовки

ЗВО распространил видеокадры развертывания комплексов "Искандер-М"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Плановые комплексные занятия по боевой готовности начались в войсках Западного военного округа (ЗВО), сообщил во вторник командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

"Основная цель мероприятий - всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских частей в сжатые сроки выполнить поставленные задачи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений", - сказал Журавлев, которого цитирует пресс-служба ЗВО.

Там сообщили, что занятия по боевой готовности продлятся до 29 января.

"В рамках тренировок военнослужащие отрабатывают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения, где основное внимание будет уделено вопросам маскировки, фортификационному и инженерному оборудованию, подготовки техники и вооружения к выполнению задач по предназначению", - сообщили в пресс-службе.

ЗВО во вторник распространило видеокадры начала занятий по боевой готовности. На кадрах показан выход на полевые позиции расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. Как заявили накануне в НАТО, альянс отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.