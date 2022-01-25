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Более 1,5 тыс. военных ЮВО перебросят на отдаленные полигоны в рамках учений

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей в районы общевойсковых полигонов, сообщает во вторник пресс-служба ЮВО.

"Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЮВО "Интерфаксу" уточнили, что в учениях задействованы более 1,5 тыс. военнослужащих.

"Учения позволят оценить готовность войск 58-й общевойсковой армии ЮВО к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния", - добавили в пресс-службе.

Части и соединения 58-й общевойсковой армии дислоцируются в республиках Северного Кавказа. Штаб армии расположен во Владикавказе. Силы 58-й армии в апреле прошлого года участвовали в крупных военных учениях в Крыму.

ЮВО Северный Кавказ

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