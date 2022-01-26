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Дума отменила льготное техприсоединение к электросетям

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене льготного техприсоединения в электроэнергетике. Отменить его давно просил электросетевой холдинг "Россети".

Сейчас в плату заявителей с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВ не включаются траты сетевых компаний на строительство инфраструктуры. Часть затрат компенсируется сетям через тариф на передачу, но остаются выпадающие доходы, которые, как отмечалось ранее в пояснительной записке к документу, с 2009 года составили 54,7 млрд рублей при общем объеме затрат на присоединение "льготников" в размере 166 млрд рублей. Если законопроект не принять, выпадающие доходы в дальнейшем могут достигать 10 млрд рублей ежегодно на фоне ограничения роста тарифов на передачу, отмечалось в документе.

"Существующий порядок приводит к некомпенсируемым расходам, выпадающим доходам, которые должны направляться на модернизацию и реновацию существующих сетей. В отдельных субъектах это уже привело к снижению расходов на модернизацию регионального электросетевого комплекса более чем в два раза, реальному снижению надежности работы сетей. Это создает риски снижения надежности работы электросетей и нарушению безопасности энергообеспечения в стране", - отмечал депутат Павел Завальный.

Переход на полную оплату техприсоединения для энергопринимающих устройств до 150 кВ будет постепенным. Согласно документу, принятому нижней палатой, с 1 июля 2022 года и до конца этого года предлагается включать в плату за ТП не более половины расходов сетевых компаний на строительство новых сетей для техприсоединения, а с января 2023 года - уже 100%. При этом региональные власти смогут сами определять дополнительные льготы для потребителей до 150 кВт и компенсировать эти затраты сетям из своего бюджета.

Если закон поддержит Совет Федерации и подпишет президент, он вступит в силу 1 июля 2022 года.

Госдума Россети Павел Завальный

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