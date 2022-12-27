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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Правительство предложило возместить электросетям часть расходов на техприсоединение

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий возместить электросетевым компаниям часть расходов на техприсоединение в 2022 и 2023 году.

Речь идет о возможности компенсации экономически обоснованных расходов, которые превышают уровень платы за техприсоединение (рассчитывается исходя из установленных тарифов), говорится в пояснительной записке к документу.

"Такое превышение фактическими расходами величин стандартизированных тарифных ставок составляет в 2022 году не менее 15%", - приводится в документе оценка Федеральной антимонопольной службы.

Сейчас регулирование не позволяет учитывать при расчете тарифных ставок расходы, возникшие из-за роста "стоимости материалов (работ, оборудования)".

"Величина таких расходов будет определена территориальными сетевыми организациями по итогам деятельности за 2022 год в 2023 году, а за 2023 год - в 2024 году, после чего их экономическая обоснованность будет оцениваться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов", - говорится в записке.

При этом, как следует из документа, потребители не должны пострадать, так как тарифы должны остаться в рамках "предельников", установленных ФАС.

Ранее было принято решение о переносе индексации тарифов на передачу электроэнергии с июля 2023 года на декабрь этого года. Соответствующий рост составил 9%. Предполагается, что следующее повышение тарифов произойдет в июле 2024 года.

Весной на фоне усложнения логистики сетевые компании освободили от тарифных последствий при невыполнении инвестиционных программ (от этого зависит объем необходимой валовой выручки, учитываемой в тарифе - ИФ).

ФАС Госдума Правительство
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