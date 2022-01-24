В Биробиджане завели уголовное дело после нападения бродячих собак на детей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бездомные собаки напали на двоих детей в Биробиджане, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в понедельник.

Дело заведено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), говорится в сообщении.

Собаки покусали 8-летнего мальчика и 12-летнюю девочку в Биробиджане. Как сообщают местные СМИ, это брат и сестра. Нападения произошли в разное время. В микрорайоне, где проживает семья, местные жители часто замечают бродячих псов.

Пострадавшим детям оказана медицинская помощь, они лечатся дома. Угрозы для их жизни нет, но требуется длительная профилактическая терапия.

Отмечается, что принимаются меры к отлову агрессивных животных.

Ранее в понедельник также стало известно, что стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребенка в городе Вилючинске Камчатского края. Как сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) СКР региона, инцидент произошел накануне, 23 января.

Напавших на ребенка собак отогнал подоспевший очевидец. Медицинская помощь мальчику не потребовалась, сообщили в СКР. Следователи начали проверку по факту инцидента, они намерены оценить действия должностных лиц, ответственных за своевременный отлов и содержание безнадзорных животных, отметили в пресс-службе регионального управления СКР.

Случаи нападения бродячих собак на детей ранее также были зафиксированы в Сахалинской области. Инциденты произошли в поселке Шахтерск.

По информации местных СМИ, 23 января бездомная собака напала на четырехлетнюю девочку, которая играла на детской площадке с другими детьми в поселке. Собака укусила ребенка за лицо, серьезных травм ребенок не получил. Днем ранее бездомная собака набросилась в том же поселке на шестилетнего мальчика, от укусов ребенка спас толстый комбинезон. Местная полиция эти факты нападения подтвердила. По сообщениям в соцсетях местных жителей, за последние две недели бродячие собаки в Шахтерске напали на четырех детей.

Прокуроры начали проверку в связи с данными инцидентами. "По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.