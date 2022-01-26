Матвиенко предложила усилить ответственность чиновников за ситуацию с бродячими собаками

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о внесении поправок в законодательство для предотвращения нападения бездомных собак на людей, но призывает и усилить ответственность чиновников на местах, допускающих такие ситуации.

"Здесь нельзя шарахаться ни в одну, ни в другую сторону, но ответственность чиновников надо повышать за исполнение своих обязанностей и не допускать такого, чтобы стаи бродячих собак свободно гуляли по улицам, угрожали людям, угрожали детям", - сказала Матвиенко на пленарном заседании СФ в среду.

О трагических случаях нападений стай собак на людей сказал на заседании сенатор от Забайкалья Сергей Михайлов. Он предложил ужесточить законодательство для предотвращения подобных трагедий в будущем.

"Я поддерживаю необходимость внимательного анализа действующего законодательства и, если нужно, внесения в него изменений, в том числе в части повышения ответственности граждан (которые выбрасывают своих животных на улицу - ИФ). Безусловно, нужны уточнения для отдельных опасных пород собак, размещения их в специальные приюты после чипирования. Все это нужно посмотреть внимательно", - сказала Матвиенко.

"Но дело не только в законодательстве, а дело в ответственности тех чиновников на местах, которые за это отвечают. А что, они не видели эти стаи собак? А почему они не принимают меры по созданию приютов, чтобы этих собак кормили, чтобы они были под присмотром?" - отметила спикер СФ.

"Так случилось, да, надо чтобы и хозяева тоже несли ответственность. Но когда опасные породы собак бегают по улицам, что мешало провести их чипирование в соответствии с законом, разместить в приюты, изъять их с улиц? Существующий закон не мешает этому", - сказала Матвиенко.

Она призвала сенаторов быстрее подготовить уточнения в законодательство, в том числе усиливающие "ответственность тех людей, кто за это отвечает".

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