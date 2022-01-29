Стая собак напала на ребенка на Чукотке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Стая собак 28 января напала на девочку 2007 года рождения в поселке Угольные Копи на Чукотке, прокуратура проводит проверку, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Чукотского автономного округа.

Согласно сообщению, нападение животных произошло 28 января во дворе жилого дома. По данным пресс-службы, у девочки укушенная рана левой голени, ей назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки прокуратура оценит "полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными, а также реализацию контрольных функций со стороны регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия".

"Ранее по факту нападения безнадзорного животного в городе Певек на другого несовершеннолетнего прокурор района направил в суд аналогичное исковое заявление, которое удовлетворено, с администрации городского округа Певек взыскано 25 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда", - сообщает пресс-служба.

По мерам прокурорского реагирования региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия заключил государственные контракты на создание приютов для содержания безнадзорных животных в 7 муниципальных образованиях. Пресс-служба констатирует, что проблемы с безнадзорными животными остаются для региона актуальными: бродячие собаки объединяются в стаи от десяти и более особей, животные нападают на людей.

"В этой связи прокурор направил губернатору информационное письмо о необходимости организации работы по оперативному отлову животных, обеспечении информирования населения о возможных угрозах при контакте с бродячими собаками, а также рассмотрении вопроса о введении в муниципальных образованиях функционирования режима повышенной готовности", - сообщает пресс-служба.

Прокуратура также предложила главе региона пересмотреть сроки и порядок содержания животных без владельцев в приютах, установив перечень животных, не подлежащих выпуску на прежние места обитания.