Обвиняемый в наркоторговле экстрадирован из Чехии в Россию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Чехия выдала РФ обвиняемого в наркоторговле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экстрадированный - гражданин РФ Владислав Буймов, сказала Волк журналистам в пятницу. "Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенном организованной группой в особо крупном размере", - сообщила Волк.

По версии следствия, в 2017 году Буймов и его сообщник изъяли из тайников-закладок в Московской области наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 10 кг. В дальнейшем фигуранты доставили "товар" во Владимирскую область и хранили в арендованном жилом доме.

Следствие полагает, что подозреваемые планировали продавать наркотики во Владимирской области. Однако их планы сорвались, так как подельник Буймова был задержан, сказала представитель МВД.

Фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на преступление и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд отправил Буймова под стражу.