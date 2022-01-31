Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

В Свердловской области рецидивист осужден пожизненно за убийство девочки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу об убийстве 11-летней девочки в Асбесте и насилии в отношении нее, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Суд признал его виновным по ряду преступлений, в том числе по статье "убийство малолетнего, с целью скрыть другое преступление, сопряженное насилием".

Преступление было совершено 12 ноября 2020 года в Асбесте (Свердловская область). По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, осужденный в наркотическом опьянении заманил к себе в квартиру девочку, совершил сексуальное насилие над ней, снимая при этом на телефон, а затем задушил ее. Тело ребенка мужчина спрятал недалеко от дома в кустах.

Дело расследовалось по части 2 статьи 105 (убийство малолетнего), части 4 статьи 131 (изнасилование), части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и другим.

По информации руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, мужчина последний раз освободился из мест лишения свободы 18 февраля 2020 года. За колючей проволокой он провел в общей сложности 19 лет.

Свердловская область Асбест

Новости

Эксперты предупредили о росте популяции мышей на полях из-за обилия снега

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Песков призвал США отказаться от "истерики" в освещении событий вокруг Украины

Пандемия коронавируса

В Кремле опровергли планы введения всероссийского локдауна

В России более девяти тысяч человек за сутки попали в больницы с COVID

В России более девяти тысяч человек за сутки попали в больницы с COVID

ЗВО сообщил, что военный в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

ЗВО сообщил, что военный в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

Источник сообщил, что контрактник застрелил срочника в воинской части в Мытищах

Пандемия коронавируса

Дума взяла двухнедельный перерыв в пленарной работе из-за "омикрона"

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 января

Пандемия коронавируса

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });