В Свердловской области рецидивист осужден пожизненно за убийство девочки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу об убийстве 11-летней девочки в Асбесте и насилии в отношении нее, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Суд признал его виновным по ряду преступлений, в том числе по статье "убийство малолетнего, с целью скрыть другое преступление, сопряженное насилием".

Преступление было совершено 12 ноября 2020 года в Асбесте (Свердловская область). По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, осужденный в наркотическом опьянении заманил к себе в квартиру девочку, совершил сексуальное насилие над ней, снимая при этом на телефон, а затем задушил ее. Тело ребенка мужчина спрятал недалеко от дома в кустах.

Дело расследовалось по части 2 статьи 105 (убийство малолетнего), части 4 статьи 131 (изнасилование), части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и другим.

По информации руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, мужчина последний раз освободился из мест лишения свободы 18 февраля 2020 года. За колючей проволокой он провел в общей сложности 19 лет.