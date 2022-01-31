Эксперты предупредили о росте популяции мышей на полях из-за обилия снега

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Обильные снегопады, которые в этом году идут на значительной части территории РФ, и высокий снежный покров могут привести к росту численности мышей на полях. Позже угрожать посевам будет и саранча, следует из прогноза развития, подготовленного специалистами Россельхозцентра (ведомство Минсельхоза).

"Увеличению численности мышевидных грызунов будет способствовать высокий снежный покров на фоне мягкого температурного режима", - говорится в документе.

По прогнозу экспертов, рост численности мышей на фоне благоприятных условий возможен в 28 регионах, среди которых такие крупные производители зерна, как Ростовская область, Краснодарский край, Татарстан. Грызуны будут распространяться в Воронежской, Белгородской, Орловской, Челябинской, Нижегородской и других областях, Башкирии, Адыгее, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чеченской республике и др.

По данным Россельхозцентра, в 31 регионе прогнозируется незначительное нарастание численности мышей. В частности, в Калужской, Тульской, Липецкой, Московской, Саратовской, Свердловской и ряде других областей, Ставропольском и Пермском краях, Карелии, Калмыкии, Крыму, Северной Осетии, Мордовии и др.

В 2021 году мониторинг мышевидных грызунов был проведен на 13,97 млн га (в 2020 году – на 17,81 млн га). Вредители были обнаружены более чем на 3,7 млн га (в 2020 году - на 6,2 млн га).

Согласно прогнозу, в 2022 году посевам будут угрожать и саранчовые вредители, причем в ряде регионов возможно увеличение их численности.

Так, массовое размножение итальянского пруса ожидается в таких крупных производителях зерна, как Алтайский край, Башкирия, Оренбургская область, а также в Астраханской и Челябинской областях, Калмыкии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской республике. В остальных регионах популяция этого вредителя будет находиться в фазе депрессии или спада численности.

Численность азиатской перелетной саранчи в 2022 году, по прогнозу специалистов, будет увеличиваться в Калмыкии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодарском крае, Астраханской и Челябинской областях. В остальных регионах прогнозируется фаза депрессии вредителя.

Массовое размножение и нарастание численности мароккской саранчи прогнозируется в Крыму и Дагестане. Вредоносность саранчовых останется на прежнем уровне в регионах ее высокого распространения (Калмыкия, Волгоградская область и Ставропольский край). Вредители из этих регионов могут залетать и в Ростовскую область.

По данным Россельхозцентра, в 2021 году саранчовыми вредителями было заселено свыше 1,4 млн га (в 2020 году - 1,365 тыс. га). Локальные вспышки фиксировались в республиках Калмыкия, Чечня и Башкирия, а также в Оренбургской и Волгоградской областях.