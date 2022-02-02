Омикрон, удаленка и снежная зима снизили продажи бензина на российских АЗС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российские автозаправки фиксируют снижение потребления нефтепродуктов – распространение штамма омикрон, стремительный рост числа заболевших в стране, повсеместный переход на удаленный режим работы привели к снижению продаж топлива на автозаправочных станциях. Помимо пандемийных причин свою лепту внесла исключительно снежная зима, из-за которой многие автовладельцы временно перестали пользоваться своими машинами.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша отмечает значительное снижение активности покупателей на АЗС Москвы, "а это почти 20% розничного рынка нефтепродуктов страны".

"Особенно видим снижение показателей пролива по 95-му бензину. Причины, думаю, в том, что сотрудники многих компаний еще в январе начали переходить на удаленку из-за распространения штамма "омикрон". Сейчас процесс перехода на удаленный режим работы все больше расширяется, власти субъектов принимают меры по нераспространению вируса, поэтому тенденция снижения пролива на АЗС только усиливается", - говорит он.

Участники топливного рынка еще одной важной причиной снижения розничной продажи нефтепродуктов называют снежную зиму 2021-2022 годов. В центральной России дворы и улицы городов оказались под снегом, в связи с чем многие водители перестали пользоваться личным транспортом. О высоких сугробах пишут из многих регионов страны: засыпанные снегом машины стоят во дворах и ждут весеннего потепления.

Исследовательская группа "Петромаркет" отмечает снижение цен на бензин в оптовом звене и объясняет этот профицитом продукта на оптовом рынке.

"По сообщениям операторов розничного рынка, в январе розничная реализация автобензина упала на 5-10% (в зависимости от сети АЗС) относительно января 2021 г. За тот же период выпуск продукта на российских НПЗ увеличился на 10% – до 113,3 тыс. т/сут., а экспорт, напротив, снизился на 14% – до 15 тыс. т/сут. Вывозу излишка топлива на внешние рынки препятствуют рекомендации регулятора по ограничению экспорта. В то же время оптовые цены на летнее (вкл. межсезонное) и зимнее дизельное топливо, напротив, растут", - отмечают эксперты.