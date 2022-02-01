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Во Владивостоке потушили пожар в корейской школе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке у пожарных ушло пять часов на то, чтобы потушить крупный пожар в школе на улице Горького, сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю.

Огонь разрушил один из корпусов общей площадью 600 квадратных метров, там обрушилась крыша. Пожарные разбирают и продолжают проливать завалы. Сгорел корпус, в котором были столовая, а также актовый, спортивный и лекционный залы.

По данным МЧС, никто не пострадал и не погиб. Пожар начался, когда в здании не было детей и учителей, эвакуация не проводилась. Сигнал о возгорании поступил в 17:53 (10:53 по Москве) во вторник.

Пожарные сумели не допустить, чтобы огонь перебросился на соседние - учебные корпуса.

Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины случившегося.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания достигала 1500 квадратных метров.

Учредителем пострадавшей школы является гражданин Республики Корея, сообщили в мэрии Владивостока. Это частная школа по изучению корейского языка, в ней учатся 170 детей и работают 48 сотрудников. Решение о том, как школа будет работать дальше, примет ее дирекция.

Владивосток МЧС Южная Корея

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