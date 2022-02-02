Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 9-месячного сына

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Жительница села в Каменском районе Свердловской области задержана по подозрению в убийстве сына-младенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, в ночь на 2 февраля подозреваемая убила в своей квартире 9-месячного сына. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что бабушка погибшего ребенка сообщила о случившемся ночью 2 февраля, позвонив в дежурную часть одного из отделов полиции Каменск-Уральского.

"Задержанная и ее спутник жизни, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли", - добавил он.

Все собранные материалы представители МВД передали в Следственный комитет.