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С терпящего бедствие судна в Баренцевом море пропал один человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Пропал один член экипажа маломерного судна МРБ-1633, которое получило пробоину в Баренцевом море в 20 км от Дальних Зеленцов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительной информации, идут поиски еще одного человека, сказал он.

Ранее были спасены четыре человека.

По информации ГУ МЧС России по Мурманской области, спасенные находятся на скалах острова Зеленецкий. За ними в 13:18 с аэродрома, расположенного под Мурманском, вылетел вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра.

Ранее начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Дмитрий Скиба сообщил "Интерфаксу", что помощь терпящему бедствие экипажу оказывают суда, которые находятся ближе всего к месту происшествия.

Он отметил, что "счет идет не на часы, а на минуты, чтобы спасти жизни людей".

Источник "Интерфакса" сообщал, что в 12:10 по Москве в спасательные службы поступила информация от танкера "Тимофей Гуженко", который заметил маломерное судно МРБ-1633 с пробоиной в борту.

По его данным, танкер находится рядом с аварийным ботом и отправил на помощь спасательную шлюпку.

Мурманск Баренцево море

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