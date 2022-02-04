Что случилось этой ночью: пятница, 4 февраля

Запрет допуска в Госдуму журналистов Deutsche Welle, отъезд из России журналистки "Новой газеты", третий за неделю разговор Путина и Макрона

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Журналистам Deutsche Welle по поручению Вячеслава Володина запрещен допуск в Госдуму РФ. Кроме того, им в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ будет отказано в аккредитации на думские мероприятия. Спикер Госдумы поддержал запрет на вещание Deutsche Welle в России и заявил, что меры против германской телерадиокомпании "могли бы быть еще более жесткими".

- "Новая газета" объявила об отъезде своей журналистки Елены Милашиной из России в связи с угрозами властей Чечни в ее адрес и реакцией на них федеральной власти. В редакции отъезд Милашиной назвали "командировкой за пределы Российской Федерации" и подчеркнули, что "ее локация никак не отразится на освещении темы прав человека в Чечне".

- Пентагон заявил о подготовке Россией фейкового видео для оправдания вторжения на Украину. Там утверждают, что РФ создаст "очень красочное пропагандистское видео", в котором будет содержаться ложная информация "о нападении украинских военных или разведывательных сил на суверенную территорию России или на русскоязычных людей".

- Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели третий за неделю телефонный разговор. Согласно сообщению Кремля, президенты РФ и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины и "вопросы, связанные с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации". После беседы с Путиным Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- В США зимний шторм оставил без электричества почти 300 тысяч человек. Больше всего пострадал штат Теннесси - там из-за снегопада и ледяного дождя без света остались более 150 тысяч человек. В Алабаме шторм вызвал грозы и торнадо, в результате которого пострадали не менее четырех человек. В стране отменены тысячи авиарейсов, нарушено дорожное сообщение.

- В Пекине 4 февраля начинаются зимние Олимпийские игры. Медали в стартовый день Олимпиады разыграны не будут. Первые соревнования уже начались - до церемонии открытия Игр. Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин, программа продолжится в пятницу ритм-танцем.