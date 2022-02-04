Уголовное дело возбудили в связи со смертью мужчины в томском изоляторе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело в связи со смертью мужчины в камере изолятора временного содержания регионального УМВД в декабре 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время подозреваемого или обвиняемого по делу нет.

Как сообщала пресс-служба регионального управления МВД, 5 декабря в ходе плановой проверки полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни в камере изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Он находился там один.

Полицейские вызвали врачей, но те констатировали факт смерти.