Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:06Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 387 878 823+3 019 590

Уголовное дело возбудили в связи со смертью мужчины в томском изоляторе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело в связи со смертью мужчины в камере изолятора временного содержания регионального УМВД в декабре 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время подозреваемого или обвиняемого по делу нет.

Как сообщала пресс-служба регионального управления МВД, 5 декабря в ходе плановой проверки полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни в камере изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Он находился там один.

Полицейские вызвали врачей, но те констатировали факт смерти.

Томская область СКР МВД

Новости

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае роста утильсбора в Казахстане

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае роста утильсбора в Казахстане

ФСБ провела антитеррористические учения в метро Екатеринбурга

ФСБ провела антитеррористические учения в метро Екатеринбурга

Что случилось этой ночью: пятница, 4 февраля

Журналистка "Новой газеты" Милашина покидает Россию после угроз Кадырова

Журналистка "Новой газеты" Милашина покидает Россию после угроз Кадырова

Журналистам Deutsche Welle запрещен допуск в Госдуму

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности РФ

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности РФ

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Пандемия коронавируса

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

Что произошло за день: четверг, 3 февраля

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });