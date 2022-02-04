Свердловский чиновник, обязавший лайкать посты губернатора, получил выговор

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Служебная проверка проведена после того, как заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов поручил руководителям образовательных организаций ставить лайки на публикации губернатора региона в инстаграме. Чиновник получил выговор. Об этом сообщил глава министерства Юрий Биктуганов.

"Он (Зеленов - ИФ) подавал заявление в адрес губернатора Свердловской области об отставке. Губернатор принял решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Служебная проверка проведена, ему объявлен сегодня выговор за ту инициативу, которую он проявил в этой части, не согласовав ни с кем, и принял на себя ответственность", - сказал министр на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в пятницу.

Биктуганов также пояснил, что призыв ставить лайки был направлен в адрес руководителей среднего профессионального образования и не коснулся директоров школ.

В январе в местных СМИ появлялась информация о том, что замглавы министерства образования и молодежной политики Зеленов поручил оставлять под публикацией главы региона о дне рождения Свердловской области позитивные комментарии, а также ставить лайки под другими положительными комментариями.