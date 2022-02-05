В России с коронавирусом госпитализированы еще 18 032 человека

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницу попали 18 032 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 177 282 случая, что на 9 тысяч заболевших больше, чем сообщалось днем ранее.

В Москве за сутки зарегистрировали 22 444 случая заражения (накануне сообщалось о 25 019), в Петербурге - 21 780, в Подмосковье - 11 701.

В Челябинской области выявили 4 697 заболевших. Еще 4 645 в Воронежской области, в Пермском крае - 4 358, в ХМАО - 4 039, в Красноярском крае - 4 013, в Самарской области - 3 974.

Умерли за сутки 714 человек.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 регионах страны. Накануне сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружен в 83 регионах РФ.

Выздоровели за сутки 60 507 человек - на 3,5% больше, чем к утру 4 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 630 тыс. 47 случаев коронавирусной инфекции, 334 753 умерших и 10 млн 509 тыс. 688 выписанных.

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