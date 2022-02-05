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Ношение перчаток исключили из рекомендаций по борьбе с COVID-19

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ношение медицинских перчаток исключено из противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса, это следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, для разрыва цепочки передачи инфекции сохраняется необходимость мыть руки, использовать антисептики и медицинские маски, соблюдать дистанцию от 1,5 до 2 метров.

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