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Житель Оренбуржья перевел лжеброкерам более 4,4 млн рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские возбудили уголовное дело по факту хищения более 4,4 млн рублей у жителя Саракташа (Оренбургская область), сообщила пресс-служба регионального МВД в понедельник.

По предварительным данным, 44-летний потерпевший, работающий бурильщиком в нефтяной компании, в конце декабря в интернете увидел рекламу о возможности дополнительного заработка на инвестициях и заполнил форму для связи. Позднее ему позвонил неизвестный и объяснил, как внести деньги.

"Используя мобильное приложение банка, мужчина 14-ю транзакциями в период с 28 декабря 2021 года по 30 января 2022 года перевел на указанные злоумышленниками счета 4 млн 441 тыс. 500 рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина понял, что он стал жертвой мошенников, когда не смог вывести деньги с инвестиционного счета.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

МВД Оренбургская область Саракташ

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