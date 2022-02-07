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Подростки смогут сами регистрироваться на сайте "Госуслуги"

Сейчас они могут пользоваться сервисами только через учетную запись родителей

Подростки смогут сами регистрироваться на сайте "Госуслуги"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило документ, который позволит подросткам самостоятельно регистрироваться на сайте "Госуслуги", а за детей младшего возраста это будут делать родители, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы, и ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Таким образом дети смогут заглянуть в свой электронный дневник, посмотреть оценки или узнать домашнее задание, а также получить информацию о поступлении в учебное заведение. "Если молодой человек захочет подработать во время каникул, так же сам сможет оформить заявку. Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов", - сказал глава правительства.

Мишустин напомнил, что портал Госуслуг создан для того, чтобы гражданам было проще общаться с государственными органам и быстро, эффективно решать повседневные вопросы.

В данный момент, заметил он, дети пользоваться сервисами могут только через учетную запись родителей, что не всегда удобно.

Михаил Мишустин Госуслуги

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