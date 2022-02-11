Приезжего из Казахстана задержали за стрельбу в многоэтажке в Краснодаре

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали приезжего из Казахстана, который устроил стрельбу в многоэтажном доме в Краснодаре, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в пятницу.

"В полицию Краснодара поступило сообщение о стрельбе в подъезде жилого дома. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали 33-летнего приезжего из республики Казахстан, у которого изъяли охолощенные автомат и пистолет", - говорится в сообщении.

Установлено, что накануне задержанный поругался с супругой и ушел из дома. Вернулся мужчина в нетрезвом виде и, когда женщина не открыла ему дверь, несколько раз выстрелил в подъезде.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ.