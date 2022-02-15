Глава судоходной компании и капитан теплохода получили сроки за гибель подростка

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Томской области Александровский районный суд назначил реальные сроки в колонии бывшему директору судоходной компании ООО "Совкомфлот-8" и его подчиненного - капитана теплохода "Ангара-888" - по делу о гибели подростка в мае 2020 года, сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.

Следствие и суд установили, что 22 мая 2020 года подсудимые наняли жителей села Александровское чистить резервуары на несамоходной барже на борту теплохода от остатков темных нефтепродуктов. Среди нанятых работников было двое несовершеннолетних 2003 года рождения. Один из подростков во время работы получил острое отравление нефтепродуктами, у него развилась острая сердечная недостаточность, нарушилось кровообращение и он умер.

Суд согласился со следствием, что подсудимые в этой ситуации вопреки правилам охраны труда и техники безопасности не проинструктировали работников надлежащим образом, не дали им средства индивидуальной защиты и не контролировали их работу. Смерть подростка наступила из-за допущенных ими нарушений, следует из пресс-релиза.

Менеджера и капитана признали виновным в нарушении правил безопасности на работе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК). Бывший директор "Совкомфлота-8" получил полтора года лишения свободы в колонии-поселении, капитан - год в колонии-поселении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Совкомфлот-8" зарегистрировано в Томской области в 2016 году, эксплуатирует внутренний водный грузовой транспорт. В мае 2020 года компанией руководил Андрей Битюцкий, но в декабре того же года директор сменился. В середине января 2022 года Битюцкий вновь возглавил компанию.