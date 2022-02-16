В Кремле заявили, что угроза нападения Украины на Донбасс по-прежнему высока

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле оценили как высокий уровень опасности нападения украинских сил на самопровозглашенные республики Донбасса.

"Сохраняется высокий уровень опасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить вероятность такого развития событий.

На вопрос, не уменьшается ли такая угроза, по оценке Кремля, в последние недели, Песков ответил отрицательно: "Нет".

Песков подчеркнул, что российской стороной "всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию (украинских сил на линии соприкосновения в Донбассе - ИФ)".

"Обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция, попытка силового решения на юго-востоке (Украины - ИФ). Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе", - отметил представитель Кремля.

Иными словами, подчеркнул Песков, "Киев начинал гражданскую войну у себя в стране, прецеденты такие мы уже видели".