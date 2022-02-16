Песков отметил, что угрозы США "звучат как мантры" и "изрядно надоели"

Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Выступление президента США, в котором он заявил, что россияне не являются врагами, можно только приветствовать, однако в РФ предпочли бы услышать подобного рода обращения без угроз, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне президент США Джозеф Байден сказал, что США не считают Россию своим врагом. "Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России - вы для нас не враги", - сказал Байден.

"Ничего в этом нет предосудительного. Наверное, можно приветствовать, что президент США - одной из крупнейших стран мир, одного из мощнейших государств - думает о российском народе", - сказал Песков.

"Это, наверное, должно нам импонировать", - добавил он.

"Но мы бы предпочли не слушать разного рода угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершать", - отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, эти угрозы звучат как мантры. "Они уже изрядно надоели. Если бы мы слышали обращения без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо бы больше импонировало", - сказал Песков.

Он также отметил, что Путин не собирается по примеру Байдена выступать с обращением к миру и американцам. "Президент постоянно разъясняет всему миру, а за последнюю неделю - несколько раз. Отвечая на вопросы, он весьма исчерпывающе излагал позицию РФ", - сказал Песков. Он добавил: "А объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от нее информационно фактически требуют США и европейские столицы, наверное, было бы неразумно".

Представитель Кремля уточнил, что имеет в виду пояснения Москвы "почему Россия не нападает на Украину". На реплику журналистов, не целесообразно ли ответное обращение Путина к американцам, Песков в шутливой форме отреагировал: "О чем - с призывом не нападать на Канаду?"