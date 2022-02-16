Поиск
Биатлон10:45Женщины. Финал  Швеция Россия ГерманияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Песков отметил, что угрозы США "звучат как мантры" и "изрядно надоели"

Песков отметил, что угрозы США "звучат как мантры" и "изрядно надоели"
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Выступление президента США, в котором он заявил, что россияне не являются врагами, можно только приветствовать, однако в РФ предпочли бы услышать подобного рода обращения без угроз, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреПрезидент США обратился к россиянам со словами "вы нам не враги"Читать подробнее

Накануне президент США Джозеф Байден сказал, что США не считают Россию своим врагом. "Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России - вы для нас не враги", - сказал Байден.

"Ничего в этом нет предосудительного. Наверное, можно приветствовать, что президент США - одной из крупнейших стран мир, одного из мощнейших государств - думает о российском народе", - сказал Песков.

"Это, наверное, должно нам импонировать", - добавил он.

"Но мы бы предпочли не слушать разного рода угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершать", - отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, эти угрозы звучат как мантры. "Они уже изрядно надоели. Если бы мы слышали обращения без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо бы больше импонировало", - сказал Песков.

Он также отметил, что Путин не собирается по примеру Байдена выступать с обращением к миру и американцам. "Президент постоянно разъясняет всему миру, а за последнюю неделю - несколько раз. Отвечая на вопросы, он весьма исчерпывающе излагал позицию РФ", - сказал Песков. Он добавил: "А объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от нее информационно фактически требуют США и европейские столицы, наверное, было бы неразумно".

Представитель Кремля уточнил, что имеет в виду пояснения Москвы "почему Россия не нападает на Украину". На реплику журналистов, не целесообразно ли ответное обращение Путина к американцам, Песков в шутливой форме отреагировал: "О чем - с призывом не нападать на Канаду?"

Увеличение контингента НАТО в Европе

7
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США чистят оружие перед отправкой в ПольшуАвианосец USS Harry S. Truman стоит на якоре у побережья хорватского Сплита после завершившихся участий НАТО в Средиземном мореСнайперы армии Германии демонстрируют возможности во время визита министра обороны Кристины Ламбрехт в Мюнстер. Германия перебрасывает в Литву дополнительный контингент.Боевые группы НАТО из Эстонии и Великобритании во время военных учений на полигоне в эстонской ЛаснеАмериканские военнослужащие на авиабазе "Михаил Когэлничану" в РумынииБолее чем 200 единиц техники Национальной гвардии США в порту польского города ГдыняГермания рассматривает возможность переброски дополнительных войск в Литву. На фото: танковая бригада.
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США чистят оружие перед отправкой в Польшу
США Джозеф Байден Россия Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 415,5 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 16 февраля

Принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска по обвинению в изнасиловании

Принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска по обвинению в изнасиловании

Ученые сообщили о полном излечении женщины от ВИЧ

Президент США обратился к россиянам со словами "вы нам не враги"

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

МЧС Украины запросило у НАТО помощь на случай нештатных ситуаций

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });