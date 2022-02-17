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Google получил штраф еще на 3,5 млн рублей за неудаление контента

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд участка №422 Таганского района Москвы назначил штраф в 3,5 млн рублей компании Google, признав ее виновной в отказе удалить запрещенный в России контент (ст. 13.41 КоАП), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства. Общая сумма назначенных им штрафов уже превысила 200 млн рублей.

Кроме того, за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (бывший Facebook) и Google получили также оборотные штрафы в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов.

В большинстве случаев претензии Роскомнадзора к компаниям связаны с неудалением ими запрещенного в России контента

Google Таганский суд Роскомнадзор

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