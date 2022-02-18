Аксенов не верит словам Киева об отсутствии силовых планов против Крыма

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Публичные заявления властей Украины, в том числе об отсутствии планов по силовым действиям в отношении Крыма и Донбасса, не вызывают доверия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу.

"На самом деле, верить нельзя ни одному слову этих персонажей, что бы они ни говорили. Вот и это заявление прозвучало на фоне обстрелов Донбасса, а еще сравнительно недавно официальный Киев не исключал никаких сценариев в отношении Крыма", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в ответ на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

Глава региона уверен, что в случае любой провокации в отношении российского Крыма или попытки масштабного вторжения на Донбасс "последует сокрушительный ответ".

Ранее украинский министр обороны заявил, что у Киева "нет намерений силовых действий в отношении Донбасса или Крыма".

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.