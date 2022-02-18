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ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот

ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России нужно создать систему учета и мониторинга жилья для детей-сирот, заявил в Госдуме управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По его словам, в системе должна быть информация о местоположении жилья, его качества, о том, кому и на каких условиях оно предоставлено и как планируется его пополнение.

"Можно выстроить систему мониторинга о том, какие мероприятия проводит субъект, насколько они обеспечены финансированием, в сроки ли они выполняются", - предложил он.

Он считает, что данный мониторинг можно организовать на федеральном уровне в разрезе субъектов.

По его сведениям, 40% из 1,5 тысяч квартир, предоставленных детям-сиротам с 2013 по 2021 год, после истечения пятилетнего срока соцнайма в первый год вышли из жилфонда. На второй год - уже до 90%. После этого приватизируется 78% жилья. Почти половина реализуется в первые полгода после приватизации. Идет вымывание жилого фонда, и регионы вынуждены постоянно приобретать жилье, сказал Ниденс.

"Нужно обсудить (...) вопрос, что сделать, наполнить жилищный фонд, сделать его неприватизируемым и неотчуждаемым, и за счет этого можно было бы, наверно, многократно переиспользовать", - предложил он.

На этом же заседании аудитор Счетной палаты Светлана Орлова сообщила, что для решения проблемы задолженности перед детьми-сиротам в части предоставления жилья нужно выделить более 320 млрд рублей.

17 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что действующее законодательство не позволяет решить проблему с выделением жилья детям-сиротам. Он вынес несколько предложений, в частности, разрешить регионам заселять до 50% одного дома детьми-сиротами.

ДОМ.РФ Алексей Ниденс Марат Хуснуллин Госдума

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