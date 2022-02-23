Доллар США превысил 81 рубль впервые с 23 марта 2020 года

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в среду превысил отметку 81 руб. впервые с 23 марта 2020 года; евро при этом вырос до 91,73 руб., переписав тем самым, также, как и доллар, максимальные значения вторника.

Курс доллара США к 18:14 составил 81,0025 руб., что на 2,2 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 91,73 руб., подорожав на 2,28 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,24 рубля - до 85,83 рубля.

Таким образом, после локальной коррекции, отмечавшейся во второй половине торгов вторника и в начале дня 23 февраля, рубль возобновил падение на фоне высоких геополитических и санкционных рисков после признания Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, свой отпечаток откладывает и общее снижение ликвидности внутреннего валютного рынка в праздничный для России день - возросший спрос на валюту не находит должного предложения со стороны компаний-экспортеров.

США раскрыли содержание первого санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. Сначала в специальном телевизионном обращении ключевые пункты санкционного пакета обрисовал президент США Джозеф Байден. Он сообщил, что блокирующие санкции, то есть включение в SDN List, затронут две крупные финансовые группы - ВЭБ и "military bank" (имелся в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК).

ВЭБ уже давно находился под санкциями - но не под блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. Из-за них с 2014 года ВЭБ оказался фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета. Теперь же речь идет именно о "черном списке" (SDN List). Все американские активы граждан и организаций, попавших в SDN List, замораживаются. Транзакции фигурантов списка с резидентами США или на территории США запрещены. Исключения или отсрочки оговариваются отдельными документами OFAC - подразделения Минфина США, ответственного за правоприменение в области санкций.

Санкции коснулись и доступа России к внешним рынкам заимствований. США вводят запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года. Усиление рестрикций в отношении суверенного долга еще сильнее отсекает Россию от источников денежных поступлений "для финансирования приоритетов правительства и президента Путина, включая дальнейшее вторжение на Украину", говорится в сообщении OFAC.

Таким образом, санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ пока реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций "старых" выпусков, размещенных до санкций на "первичку".

Из Совета ЕС последовало сообщение об одобрении комитетом постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе (COREPER) проектов постановлений совета по санкциям в отношении России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.