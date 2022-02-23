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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
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В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19
Елена Афонина/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки в больницы направлены 16 349 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 137 642 случая, что на 2,4 тыс. больше, чем днем ранее. Скончались от COVID-19 - 785 человек.

В Москве зарегистрировали 5 664 случая заражения коронавирусом. Суточная заболеваемость выросла на 1 414 случаев, или примерно на 33%. Это первое увеличение за последние семь дней.

В Петербурге - 9 794 новых пациентов, в Подмосковье - 1 920.

Выздоровели за сутки 179 203 человека, или на 9,1% больше, чем к утру 22 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 795 тыс. 570 случаев коронавирусной инфекции, 347 816 умерших и 12 млн 836 тыс. 228 выписанных.

Хроника коронавируса. Февраль.

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коронавирус

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