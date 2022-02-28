RAEX составил рейтинг благотворительных фондов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рейтинговое агентство RAEX совместно с Ассоциацией составителей рейтингов представили второй рейтинг благотворительных некоммерческих организаций России по уровню партнёрского потенциала. В него вошли 819 НКО.

Главный рейтинг состоит из двух частей. В одну вошли частные и корпоративные НКО, в другую – фандрайзинговые. Цель проекта — дать наглядный, объективный и достоверный ориентир для потенциальных партнёров НКО и выявить лидеров отрасли, сформировать стандарты деятельности.

Чтобы составить рейтинг по партнёрскому потенциалу, эксперты RAEX оценили финансовые, организационные, методические возможности, медиаактивность и авторитет благотворительных НКО. На все эти факторы в сумме стоит ориентироваться при принятии решения о пожертвовании. Фонды с высоким уровнем партнерского потенциала могут обеспечить, что деньги будут эффективно потрачены на то, на что хочет отправитель средств.

В рейтинге учитывались данные о медиаактивности и информационной прозрачности за 2021 год, а финансовые показатели — за 2018, 2019 и 2020 год. 2020 год — последний год, за который была доступна актуальная публичная отчетность НКО на момент публикации рейтинга.

Совокупные поступления 819 благотворительных НКО, включенных в текущий рейтинг, по итогам 2020 года оказались почти в два раза больше, чем в пилотном рейтинге – 88 млрд. рублей, из которых 50 млрд. приходятся на корпоративные и частные НКО. Конечно, количество НКО в рейтинге выросло почти втрое (в первом рейтинге их было 293), но не только это повлияло на рост сборов. Ещё одна причина в том, что сектор динамично растёт, несмотря на мировой кризис из-за пандемии. В целом прирост поступлений в частные и корпоративные фонды составил 21%, в фандрайзинговые – 14,3%.

"Мы тщательно проанализировали опыт пилотного рейтинга благотворительных НКО, опубликованного в 2020 году. – комментирует генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков. – и, хотя общая структура методики сохранилась, глубокому переосмыслению подверглись блок прозрачности НКО и блок анализа их медийной активности, для замера которой мы использовали базу данных системы управления репутацией и медиа-анализа "СКАН-Интерфакс".

В 2021 году среди частных и корпоративных фондов лидерство сохранил Фонд Потанина, объем поступлений у него превысил 2,3 млрд рублей. В таблице 2020 года этот фонд также был на первой строчке. В топ-5 нового рейтинга ещё вошли Фонд Тимченко, НКО "Вклад в будущее", фонд "Искусство, наука и спорт" и БФ "Почет".

Из фандрайзинговых фондов первое место у "Русфонда" (тоже сохранил первое место с пилотного рейтинга). Следом за ним идут "Подари жизнь", "Дом с маяком", "Вера" и фонд Константина Хабенского.

Среди тенденций рейтинга можно отметить рост прозрачности НКО. Например, публикация годовой нефинансовой отчетности стала обычной практикой для лидеров рейтинга – её по итогам 2020 года опубликовали 88% участников топ-100 рейтинга фандрайзинговых НКО. А ещё всего лишь два года назад даже среди топ-10 лидеров рейтинга нефинансовую отчетность опубликовали только пять.

Еще одно важное наблюдение: "молодые" организации уделяют большое внимание качественному раскрытию информации о своей деятельности. Половина фандрайзинговых НКО из топ-30 по показателям информационной прозрачности зарегистрированы менее восьми лет назад.

И главное, информационно открытые НКО оказались более устойчивы к внешним шокам. Топ-30 по показателям прозрачности фандрайзинговых НКО пережили тяжелый 2020 год значительно легче, чем их коллеги по сектору – в среднем, поступления этих организаций выросли на 34% по сравнению с 14% в среднем для всех участников рейтинга.

Не менее важна медийная активность НКО. Сама суть благотворительной деятельности, как правило, предполагает публичность. И общественность, и нуждающиеся должны знать о тех возможностях, которые у них появляются благодаря деятельности НКО.

Согласно данным "СКАН-Интерфакс", среди фандрайзинговых фондов лидерами по количеству публикаций в СМИ в 2021 году стали Гринпис, БФ "Русфонд", ОБФ "РДФ" (Российский детский фонд), БФ "Старость в радость" и фонд "Подари жизнь". Среди частных и корпоративных НКО наиболее заметными в медиапространстве были фонды Потанина, "СУЭК-Регионам", "Искусство, наука и спорт", Фонд Тимченко и "Общее дело".

При оценке специалисты RAEX пользовались анкетами, заполненными самими НКО, открытыми данными, бухгалтерской отчётностью организаций и информацией, предоставленной системой управления репутацией и медиа-анализа "СКАН-Интерфакс".

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Кроме основных рейтингов, он включает в себя ещё 15 таблиц по направлениям и факторам. Подробнее смотрите в журнале Rating Review агентства RAEX.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов, занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.