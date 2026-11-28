Три человека погибли в результате удара ВСУ по восточной части Луганска

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по восточной части Луганска, в результате атаки погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Вражеские БПЛА в разгар субботнего вечера ударили вблизи торгового центра, кафе и пункта выдачи заказов. По предварительным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения, среди них несовершеннолетние. Пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения", - написал Пасечник в своем канале в Max.

Он добавил, что необходимые службы задействованы в помощи пострадавшим и ликвидации последствий.