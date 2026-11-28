Что произошло за день: суббота, 28 ноября

Атака БПЛА на автобус "Мираторга" в Брянской области, захват судна в Аденском заливе, морозная погода в Москве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ днем сообщило об уничтожении за сутки 1601 украинского беспилотника.

- В Брянской области девять человек пострадали в результате атаки БПЛА на служебный автобус компании "Мираторг".

- Три человека погибли в результате удара ВСУ по восточной части Луганска.

- Группа вооруженных людей захватила судно в Аденском заливе и позднее покинула его. Управление морских торговых операций Великобритании не уточняет, кем могли быть захватчики.

- Петербургский "Зенит" со счетом 4:1 обыграл московский ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

- Владимир Божко назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России по легкой атлетике.

- В Москве до 2 декабря сохранится морозная погода с ночными температурами до минус 9 градусов.