Что произошло за день: суббота, 28 ноября
Атака БПЛА на автобус "Мираторга" в Брянской области, захват судна в Аденском заливе, морозная погода в Москве
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Минобороны РФ днем сообщило об уничтожении за сутки 1601 украинского беспилотника.
- В Брянской области девять человек пострадали в результате атаки БПЛА на служебный автобус компании "Мираторг".
- Три человека погибли в результате удара ВСУ по восточной части Луганска.
- Группа вооруженных людей захватила судно в Аденском заливе и позднее покинула его. Управление морских торговых операций Великобритании не уточняет, кем могли быть захватчики.
- Петербургский "Зенит" со счетом 4:1 обыграл московский ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
- Владимир Божко назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России по легкой атлетике.
- В Москве до 2 декабря сохранится морозная погода с ночными температурами до минус 9 градусов.