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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Курс доллара на Мосбирже снизился до 100,2 руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро, в очередной раз обновив исторические максимумы в ходе торгов на Московской бирже, в понедельник днем перешли к коррекционному снижению; рубль приостановил обвальное падение, найдя равновесие немного выше 100 рублей в паре с долларом и в диапазоне 110-114 руб. в паре с евро, что на 9-10,5 рубля ниже пиковых значений в основных валютных парах.

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Московская биржа несколько раз расширяла границы колебаний для доллара и евро с целью найти равновесные уровни. После последнего расширения на рынке появились валютные продажи, что позволило курсам валют отойти от дневных максимумов. Рубль резко упал к обеим валютам, отыгрывая существенно возросшие санкционные риски.

Курс доллара США к 12:42 составил 100,2075 руб., что на 17,21 рубля выше уровня закрытия предыдущего торгового дня (на пике роста курс достигал 109,185 руб.). Евро вырос к этому моменту до 111,4521 руб., подорожав на 18,45 рубля (дневной максимум - 122 рубля). Таким образом, рубль смог немного отыграть позиции вверх, а доллар и евро потеряли по отношению к максимальным значениям дня порядка 9-10,5 рублей. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 17,77 рубля - до 105,27 рубля.

курсы валют рубль доллар евро

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