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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

ЕС обязал обладателей российских дипломатических паспортов получать визы

Ранее въезд для них был безвизовым

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз обязал обладателей российских дипломатических паспортов получать визы для въезда на территорию объединения, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Из тех решений, которые есть на бумаге, есть некоторые ограничения. Например, вводится выдача виз по дипломатическим паспортам. Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны", - сказал Иванов журналистам в понедельник.

Он отметил, что о полном запрете на выдачу виз россиянам ЕС пока не объявлял.

"Это должно быть решение единое, поскольку страны сами не могут такие решения принимать, оно должно быть консолидированным", - сказал замглавы МИД РФ.

ЕС МИД РФ Евгений Иванов

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